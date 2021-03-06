الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

غزة – الرأي:

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والليلة يكون الجو صافيا وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأضافت الأرصاد أن الجو يكون يوم غد الأحد صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.