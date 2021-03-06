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حال اكتشاف مصابين في غزة

معروف: لدينا خطة حكومية لمواجه السلالة المتحورة من "كورونا"

06 آذار / مارس 2021 02:16

رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف
رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف

غزة – الرأي:

أكّد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، على أنّ هناك خطة حكومية في حال اكتشاف مصابين بالسلالة المتحورة لـ"كورونا" بغزة، وسيتم العمل بها بشكل سريع كما حدث في أغسطس الماضي.

وقال معروف في تصريحات إذاعية اليوم السبت، "إنّه طالما لم تُعلن منظمة الصحة العالمية عن انتهاء الفيروس؛ فنحن ملزمون بإجراءات السلامة والوقاية المتبعة".

وحول لقاح كورونا، أوضح أنّه وصل قطاع غزة 22 ألف لقاح تكفي لتطعيم 11 ألف شخص، وتم تطعيم ما يقرب 3000 شخص، مُشيراً إلى أنّ عملية التطعيم ضد "كورونا" تشمل النسبة الأكبر التي يمكن تغطيتها داخل المجتمع.

وأكد أن هناك وعود من أكثر من جهة بتقديم مزيد من اللقاحات ونأمل الحصول عليها قريبًا"، لافتاً إلى أنّه في حال امتلاكها فسيتم العمل ضمن حملة وطنية لتوسيع دائرة التطعيم في المجتمع.

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