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مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون معمرة جنوب بيت لحم

06 آذار / مارس 2021 04:41

مضايقات الاحتلال على المزارعين
مضايقات الاحتلال على المزارعين

الضفة المحتلة-الرأي:

قطع مستوطنون، اليوم السبت، عددا من أشجار الزيتون المعمرة، في أراضي بيت لحم المحتلة.

وأفاد مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن مستوطنين قطعوا 15 شجرة زيتون معمرة في منطقة "عصيون" في بيت لحم، وتعود للمواطن جمال عبد الله إسماعيل من قرية أرطاس.

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