وكالة الرأي الفلسطينية معروف: لدينا خطة حكومية لمواجه السلالة المتحورة من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية البنك الدولي: 25 مليون دولار لدعم جهود البلديات بمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية 19 وفاة و2011 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية حماس: سنناقش في القاهرة ملفي المجلس الوطني ومنظمة التحرير وكالة الرأي الفلسطينية تفعيل رابط فحص المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفاة و و135 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى في "عوفر" يهددون بإضراب تدريجي عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من مليونين و592 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية حماس والجهاد: مرسوم عباس انتهاك للحريات وتقييد للعمل الخيري
أخبار » الأخبار العبرية

على رأسهم نتنياهو وغانتس

"إسرائيليون" مهددون بالاعتقال في إطار تحقيق الجنائية الدولية

06 آذار / مارس 2021 06:18

قادة الاحتلال
قادة الاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن كبار قادة الاحتلال قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية إعلانها بدء تحقيقات في جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وذلك وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين "إسرائيليين" رفيعي المستوى.
 
ووفقًا للصحيفة، فإن من بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة عام 2014، رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، ووزير الجيش في ذلك الوقت "موشيه يعلون"، ووزير الجيش الحالي "بيني غانتس"، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظ "إسرائيل" على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.
 
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء، أنها فتحت تحقيقًا رسميًا في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رحب بها الفلسطينيون وأدانتها "إسرائيل".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟