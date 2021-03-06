"إسرائيليون" مهددون بالاعتقال في إطار تحقيق الجنائية الدولية

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن كبار قادة الاحتلال قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية إعلانها بدء تحقيقات في جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وذلك وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين "إسرائيليين" رفيعي المستوى.



ووفقًا للصحيفة، فإن من بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة عام 2014، رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، ووزير الجيش في ذلك الوقت "موشيه يعلون"، ووزير الجيش الحالي "بيني غانتس"، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش.



وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظ "إسرائيل" على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.



وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء، أنها فتحت تحقيقًا رسميًا في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رحب بها الفلسطينيون وأدانتها "إسرائيل".