وكالة الرأي الفلسطينية "إسرائيليون" مهددون بالاعتقال في إطار تحقيق الجنائية الدولية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون معمرة جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية معروف: لدينا خطة حكومية لمواجه السلالة المتحورة من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية البنك الدولي: 25 مليون دولار لدعم جهود البلديات بمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية 19 وفاة و2011 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية حماس: سنناقش في القاهرة ملفي المجلس الوطني ومنظمة التحرير وكالة الرأي الفلسطينية تفعيل رابط فحص المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفاة و و135 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى في "عوفر" يهددون بإضراب تدريجي عن الطعام
أخبار » عربي ودولي

الأردن: 38 وفاة و3481 إصابة بفيروس "كورونا"

06 آذار / مارس 2021 08:10

وكالات-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 38 وفاة و3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4900 وفاة و421415 إصابة.

بحسب الصحة الأردنية، توزّعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: 2196 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و352 حالة في محافظة إربد، منها 12 حالة في الرمثا، و310 حالات في محافظة البلقاء، و138 حالة في محافظة مأدبا، و124 حالة في محافظة الزرقاء، و112 حالة في محافظة الكرك، و109 حالات في محافظة جرش، و46 حالة في محافظة معان، و44 حالة في محافظة عجلون، و36 حالة في محافظة العقبة، و14 حالة في محافظة المفرق.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن الصحة الأردنية إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 53750 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 280 حالة، فيما غادرت 80 حالة. ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2086 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1599 بنسبة إشغال بلغت 35 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 415 بنسبة إشغال بلغت 40 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 196 جهازا بنسبة إشغال بلغت 20 بالمئة.

كما اشار الموجز إلى تسجيل 3917 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 362765 حالة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟