الأردن: 38 وفاة و3481 إصابة بفيروس "كورونا"

وكالات-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 38 وفاة و3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4900 وفاة و421415 إصابة.

بحسب الصحة الأردنية، توزّعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: 2196 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و352 حالة في محافظة إربد، منها 12 حالة في الرمثا، و310 حالات في محافظة البلقاء، و138 حالة في محافظة مأدبا، و124 حالة في محافظة الزرقاء، و112 حالة في محافظة الكرك، و109 حالات في محافظة جرش، و46 حالة في محافظة معان، و44 حالة في محافظة عجلون، و36 حالة في محافظة العقبة، و14 حالة في محافظة المفرق.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن الصحة الأردنية إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 53750 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 280 حالة، فيما غادرت 80 حالة. ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2086 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1599 بنسبة إشغال بلغت 35 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 415 بنسبة إشغال بلغت 40 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 196 جهازا بنسبة إشغال بلغت 20 بالمئة.

كما اشار الموجز إلى تسجيل 3917 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 362765 حالة.