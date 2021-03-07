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اقتحامات في الضفة واعتقال شاب على حاجز في نابلس

07 آذار / مارس 2021 08:09

الضفة المحتلة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، شاباً بعد إيقافه على حاجز زعترة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز زعترة قاموا بإيقاف الشاب براء كساب من سكان بلاطة البلد شرق نابلس، قبل أن يتم اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، منطقة حرملة الزير جنوب شرق بيت لحم وأطلقت خلال الاقتحام قنابل الصوت.

وشهدت بلدة العيساوية مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

ونفذت قوات الاحتلال أعمال تمشيط على مثلث خرسا جنوب دورا بالخليل بعد إلقاء زجاجة حارقة باتجاه برج لجيش الاحتلال بالمكان.

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