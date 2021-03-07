الاحتلال يستهدف الصيادين ورعاة الأغنام في خانيونس وغزة

غزة- الرأي:

استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة وأراضي المزارعين ورعاة الأغنام في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد ثلاثة أميال، ما تسبب باضرار بمركب الصيد وخروج الصيادين الى الشاطئ.

واستهدفت قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات العسكرية وأبراج المراقبة على الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس، أراضي المزارعين ورعاة الأغنام شرق المدينة بالرصاص وأجبرتهم على ترك المنطقة والعودة الى بيوتهم.