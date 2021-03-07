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أجواء صافية ودافئة على معظم المناطق

07 آذار / مارس 2021 08:15

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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