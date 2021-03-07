عصير الكرفس له فوائد عديدة منها علاج المسالك البولية

الكرفس عبارة عن خضراوات مائية مقرمشة ويمكن إضافته للطعام أو فى العصير، وهناك العديد من الفوائد الصحية للكرفس، فهو يحتوى على كميات عالية من فيتامينات A وE وC وK بجانب المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تعزز جهاز المناعة والتواصل بين الخلايا، ويعتقد معظم الناس أن تناول عصير الكرفس يوميًا يمكن أن يعالج أمراض مثل السرطان والسمنة ومشاكل الغدة الدرقية وحب الشباب، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فوائد عصير الكرفس

- يحافظ على رطوبتك خاصة فى فصل الصيف، حيث يمدك بالطاقة والعناية بالبشرة.

- يساعد فى إنقاص الوزن، لأن الكرفس منخفض السعرات الحرارية، حيث تحتوى الحزمة الواحدة على 10 إلى 15 سعرا حراريا فقط.

-الكرفس اختيار ممتاز لاستبداله بالمشروبات غير الصحية والمشروبات السكرية وبالتالى يساعد على عدم اكتساب المزيد من السعرات الحرارية.



- زيادة الخصوبة لدى الرجال، حيث إن تناول الكرفس يزيد من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال.

- مضاد للالتهابات، حيث إن إضافة الكرفس إلى نظامك الغذائى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان لأنه يساعد فى منع الالتهابات المزمنة التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه الأمراض.

- يحافظ على صحة العينين، نظرًا لاحتوائه على فيتامين أ والذى لديه قدرة كبيرة فى حماية القرنية وعلاج جفاف العين.

- يحسن الهضم، يمكن أن يساعد محتوى الألياف فى الكرفس بالحفاظ على صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالقرح المرتبطة ببطانة المعدة.

- علاج المسالك البولية، حيث إن الكرفس طريقة شائعة وفعالة لعلاج التهاب المسالك البولية لأنه يساعد على طرد الماء دون فقدان الكثير من البوتاسيوم.

- علاج حُرقة المعدة والارتجاع الحمضى.

- يحسن مستويات الكولسترول وضغط الدم.