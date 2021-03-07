مخلوق بحري غامض يبلغ طوله 23 قدمًا يظهر على الشاطئ في ويلز

غمر مخلوق بحري غامض يمتد لأكثر من 23 قدمًا على شاطئ في ويلز وتم العثور على المخلوق في شاطئ Broad Haven South Beach في Pembrokeshire في ويلز الأسبوع الماضي.

مخلوقات بحرية

ولا يمكن استخدام بقايا مخلوق البحر المتحللة لتحديد هوية مؤكدة وفقًا لما ذكرته الحكومة ولكن بدلاً من ذلك سيتم إرسال عينات من وحش البحر للاختبار حتى يتمكن العلماء من اكتشاف هويته الحقيقية.

وتُظهر الصور التي نشرتها منظمة مراقبة البيئة البحرية وهي منظمة شريكة داخل برنامج التحقيق في الحيتان في المملكة المتحدة، جثة متحللة بدون رأس.

نظرًا للمخاطر المستمرة التي يشكلها COVID فقد حددنا كمية الخيوط التي نحضرها فقط في الحالات الأكثر غرابة وكتبت المنظمة على فيسبوك يوم الخميس الخامس والعشرين من الشهر الماضي تلقينا مكالمة هاتفية تفيد بوجود جسم كبير جدا جرفته المياه على شاطئ جنوب برود هافن".

وتابعت: "تظهر في إحدى الصور التي تم تزويدنا بها بدا أن هناك لفة كبيرة محتملة لشيء ما داخل المعدة ونتيجة لذلك قررنا الحضور وتبين أن اللفة الكبيرة هي فقرات المخلوق".

كان يعتقد في البداية أن وحش البحر هو حوت ولكن تم استبعاد الخبراء الذين وصلوا إلى الموقع لاحقًا ذلك.

وكتبت منظمة مراقبة البيئة البحرية على فيسبوك: "عند وصول الخبراء اتضح أنه ليس حوتًا وبدلاً من ذلك شكل من أشكال الأسماك الكبيرة".

تمكن ماثيو ويستفيلد، منسق CSIP الجنوح لويلز، من تحديد عمود فقري يبلغ طوله 23 قدمًا وفقًا لتقارير Daily Mail.

قال ويستفيلد: "من الصعب للغاية معرفة ما هو على وجه اليقين لأنه متحلل للغاية وفي الأساس تلقيت تقريرًا عن نقطة - شيء ضخم جرفته المياه على الشاطئ".

"وكانت السيدة التي أبلغتنا بالفعل قد أجرت القليل من البحث وعادت في البداية قائلة إنها اعتقدت أنها قد تكون مصدرًا لجسم القرش ".

أسماك القرش المتشمس هي ثاني أكبر أسماك القرش الحية - فقط أسماك قرش الحوت أكبر منها وسيكشف المزيد من الاختبارات ما إذا كان هذا المخلوق هو في الواقع سمكة قرش متشمس أو أي شيء آخر.