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صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

07 آذار / مارس 2021 08:58

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار
صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

-قُدّر سعر وعاء صغير من الخزف الصيني سيُطرح للبيع في مزاد تنظمه دار "سوذبيز" بما بين 300 ألف و500 ألف دولار، علماً أن مالكه كان اشتراه لقاء 35 دولاراً فحسب من سوق للأغراض المستعملة في ولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة.

وكان "المكتشف" المحظوظ الذي لم يُعلَن عن اسمه طلب من "سوذبيز" تخمين الوعاء المزيّن بزخارف زهرية دقيقة، فأرسل إليها أولاً صوره، ثم أحضر القطعة نفسها، فاتضح أنها تعود إلى القرن الخامس عشر وأن زخارفها رسمت لبلاط الإمبراطور يونغل، ثالث الأباطرة من سلالة مينغ.

وقالت رئيسة قسم الفنون الصينية في دار "سوذبيز" في نيويورك أنجيلا ماكاتير لوكالة فرانس برس إن شكل الوعاء "المميز للغاية" ونمطه الزهري يضعه في فئة نادرة للغاية من الأوعية، إذ لا يوجد منه في العالم، وفق ما يتوافر من معلومات، سوى ستة نماذج أخرى مماثلة.

وأوضحت أن خمسة من الأوعية الستة محفوظة في متاحف، بينها اثنان في تايبيه وآخران في لندن وواحد في طهران. أما السادس "فشوهد آخر مرة في السوق عام 2007"، على ما أفادت.

وتوقعت أن يكون المزاد الذي يقام في 17 آذار/مارس محطّ اهتمام جامعي الأعمال والمؤسسات على السواء، في ضوء هذه المعطيات.

أما طريقة انتقال الوعاء من الصين إلى كونيتيكت عبر القرون، فهي قد لا تُعرف أبداً، على قولها.

وتجدر الإشارة إلى أن قطعاً فنية صينية عدة وصلت إلى المنازل الغربية في القرن التاسع عشر، لكنّ طريقة وصولها وتناقلها على مر الأجيال غير موثقة.

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