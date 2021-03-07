البدء بصرف المنحة القطرية اليوم عبر مكاتب البريد

غزة- الرأي:

تبدأ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة اليوم الأحد، وحتى تاريخ 18-03-2021 وذلك أيــام الـدوام الرسمـي، عبر مكاتب البريد.

وأكدت الوزارة أن الصرف للمستفيد شخصياً، مطالبة المستفيدين التوقيع وكتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف، وإحضار قلم شخصي للتوقيع، مع ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة، وتعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول للاماكن المخصصة للصرف.

وشددت أنه وعلى المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي، عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة.

كما طالبت المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج المكان)، والالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

وذكرت أن سيتم الصرف للمستفيد حسب المكان والموعد المخصص له.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قالت إن المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأوضحت أن الدفعة تتضمن من حصل على المنحة أقل من ١٧ مرة، ومن حصل على ١٧ مرة ولديه ثلاثة أبناء ولا يوجد أسماء جدد.

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