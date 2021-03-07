مستوطنون يجرفون أراضي عين الحلوة بالأغوار الشمالية

الأغوار- الرأي:

شرع مستوطنون، اليوم الأحد، بتجريف أراض تابعة لمجرى عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن مستوطنين جرفوا أراض تابعة لعين الحلوة بالأغوار الشمالية، مشيرا إلى أن عين الحلوة واحدة من عيون الماء المنتشرة في الأغوار الشمالية، التي يستفيد منها المواطنون في ري مواشيهم، ويعولون عليها في توفير المياه خاصة في فصل الصيف، عوضا عن شرائها بأثمان عالية من أماكن بعيدة.

يشار إلى أن المستوطنين يستولون على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.