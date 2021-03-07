13 وفاة و2264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 وفاة، و2264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1446 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة: "الخليل 3، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 2، طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 2"، إضافة إلى حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 94، ضواحي القدس 174، نابلس 285، رام الله والبيرة 435، طولكرم 123، بيت لحم 145، الخليل 595، طوباس 38، أريحا والأغوار 36، جنين 88، سلفيت 82"، قطاع غزة 169.

وأضافت الصحة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 113، ضواحي القدس 104، نابلس 30، رام الله والبيرة 356، طولكرم 50، بيت لحم 130، الخليل 337، طوباس 24، أريحا والأغوار 38، جنين 55، سلفيت 82"، قطاع غزة 127.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الصحة إلى وجود 146 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.