99 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم 99 مستوطنًا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق المقتحمون من باب المغاربة وصولاً إلى باحة مسجد باب الرحمة وصحن الصخرة المشرفة على مجموعات متفرقة ضمت كل واحدة ما بين 10-15 مستوطنًا.