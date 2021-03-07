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الراصد: منخفض جوي نهاية الأسبوع

07 آذار / مارس 2021 01:59

رام الله - الرأي:

قال الراصد الجوي عاصم عصيدة اليوم الأحد، إن منخفضًا جويًا جديدًا يضرب فلسطين نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح عصيدة أن درجات الحرارة انخفضت اليوم مقارنة مع يوم أمس، متوقعًا عودة الارتفاع على درجات الحرارة ابتداءً من الثلاثاء.

وأشار إلى أن الحرارة سترتفع بشكل ملموس على أن تبلغ ذروتها يوم الأربعاء بحرارة صيفية تراوح أواسط العشرينات.

وتوقع عصيدة تعرض فلسطين لمنخفض جوي ماطر وسريع ليلة الخميس على الجمعة، إذ تهطل أمطار تتركز على المناطق الشمالية مصحوبة بانخفاض حاد على درجات الحرارة ورياح نشطة.

ورجح عودة الارتفاعات على درجات الحرارة الأسبوع القادم مع وصول مرتفعات خماسينية جديدة إلى المنطقة.

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