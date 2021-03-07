الاحتلال يستولي على 658 دونماً من أراضي بيت لحم

فلسطين المحتلة - الرأي

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً للاستيلاء على 658 دونمًا من أراضي بلدة العبيدية شمالي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا بالاستيلاء على (658,345) دونمًا من أراضي بلدة العبيدية، لإقامة مجمع مياه لاستخدام المستوطنات في منطقتي الأغوار والبحر الميت.

وأوضح المعهد في بيانٍ له أن الاحتلال نشر أمرًا عسكريًا عام 2019، لتغيير المسار الطبيعي لخط واد النار للمياه العادمة، مشيرة إلى أن القرار يأتي ضمن القرارات المتعلقة بسيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعية الفلسطينية باستغلال المياه العادمة ومعالجتها لاستخدامها في الأغراض الزراعية.

وأفاد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة "صفا" بأن قوات الاحتلال أصدرت القرار قبل ثلاثة أعوام، لبناء شبكة لتصريف المياه العادمة، تتبع لمستوطنات الاحتلال.