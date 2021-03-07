نقابة الصيادين في قطاع غزة تعلق العمل في المهنة

غزة- الرأي:

أعلنت نقابة الصيادين في قطاع غزة تعليق العمل في مهنة الصيد تضامناً مع ذوي الشهداء الصيادين الذين ارتقوا خلال حادث أثناء عملهم صباح اليوم.

وأكدت النقابة في بيان مقتضب لها، أن قرار تعليق العمل يأتي تضامناً مع ذوي الضحايا من عائلة اللحام، مبينة أن التعليق سيكون ابتداءً من مساء اليوم ولغاية صباح الثلاثاء القادم.

وكان ثلاثة صيادين قد استشهدوا اليوم إثر انفجار بمركبهم قبالة ساحل محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الداخلية وكتائب القسام فتح تحقيق في الحادث.

بدورها، نعت الكتائب الشهداء محمد حجازي اللحام وزكريا حجازي اللحام ويحيى مصطفى اللحام الذين ارتقوا صباح اليوم الأحد في حادثٍ أليمٍ في بحر خان يونس.