وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الحكم المحلي تطلق اللقاء المجتمعي الأول في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأسيرة والمرابطة الفلسطينية.. رأس مال القضية وبوصلة صمودها وكالة الرأي الفلسطينية القسام: تحقيقات بشأن حادثة استشهاد الصيادين الثلاثة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الانتخابات تنشر تفاصيل الترشح للانتخابات التشريعية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على 658 دونماً من أراضي بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الراصد: منخفض جوي نهاية الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تؤكد على دعمها للمرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشدد من اجراءتها لضبط تداول المبيدات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية 99 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

نقابة الصيادين في قطاع غزة تعلق العمل في المهنة

07 آذار / مارس 2021 07:28

مراكب الصيادين في قطاع غزة
مراكب الصيادين في قطاع غزة

غزة- الرأي:

أعلنت نقابة الصيادين في قطاع غزة تعليق العمل في مهنة الصيد تضامناً مع ذوي الشهداء الصيادين الذين ارتقوا خلال حادث أثناء عملهم صباح اليوم.

وأكدت النقابة في بيان مقتضب لها، أن قرار تعليق العمل يأتي تضامناً مع ذوي الضحايا من عائلة اللحام، مبينة أن التعليق سيكون ابتداءً من مساء اليوم ولغاية صباح الثلاثاء القادم.

وكان ثلاثة صيادين قد استشهدوا اليوم إثر انفجار بمركبهم قبالة ساحل محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الداخلية وكتائب القسام فتح تحقيق في الحادث.

بدورها، نعت الكتائب الشهداء محمد حجازي اللحام وزكريا حجازي اللحام ويحيى مصطفى اللحام الذين ارتقوا صباح اليوم الأحد في حادثٍ أليمٍ في بحر خان يونس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟