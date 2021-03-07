"أونروا" توضح قرارها بشأن إجازتي يوم المرأة والإسراء والمعراج

غزة- الرأي:

صرح مدير برنامج التعليم في وكالة الغوث "أونروا" فريد أبو عاذرة، بشأن قرار إلغاء إجازتي يوم المرأة والإسراء والمعراج.

وأشار "أبو عاذرة" في حديثه لإذاعة القدس اليوم الأحد، إلى أن القرار استثنائياً لهذا العام فقط نظراً للظروف وغياب الطلبة عن المدارس أيام كثيرة بسبب تفشي "كورونا".

وقال: "تم اتخاذ القرار كي يستفيد الطلاب من كل دقيقة للتواجد في المدرسة والحصول على حصته من التعليم".

وأضاف "القرار اُتخذ بشكل داخلي وتم التوافق عليه نظراً لكوننا بحاجة لكل دقيقة لتواجد الطلبة في المدارس، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث خلال الأسابيع القادمة".

وبين أنه من الصعب جداً منح الطلبة إجازات في ظل ذهابهم الى المدارس 3 أيام فقط في الأسبوع.

وتابع "بدأنا الفصل الدراسي الثاني وقمنا بعملية تعويض للطلبة بما فاتهم من الفصل الدراسي الأول، ولن ننهي العام الدراسي قبل حصول الطالب على حصته اللازمة من الفصل الدراسي الثاني".

واستدرك "نواكب تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية وسنطبق ما في مصلحة الطلاب آخذين في عين الاعتبار سلامة صحتهم".