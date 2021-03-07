"أونروا" توضح قرارها بشأن إجازتي يوم المرأة والإسراء والمعراج

صرح مدير برنامج التعليم في وكالة الغوث "أونروا" فريد أبو عاذرة، بشأن قرار إلغاء إجازتي يوم المرأة والإسراء والمعراج.
وأشار "أبو عاذرة" في حديثه لإذاعة القدس اليوم الأحد، إلى أن القرار استثنائياً لهذا العام فقط نظراً للظروف وغياب الطلبة عن المدارس أيام كثيرة بسبب تفشي "كورونا".
وقال: "تم اتخاذ القرار كي يستفيد الطلاب من كل دقيقة للتواجد في المدرسة والحصول على حصته من التعليم".
وأضاف "القرار اُتخذ بشكل داخلي وتم التوافق عليه نظراً لكوننا بحاجة لكل دقيقة لتواجد الطلبة في المدارس، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث خلال الأسابيع القادمة".
وبين أنه من الصعب جداً منح الطلبة إجازات في ظل ذهابهم الى المدارس 3 أيام فقط في الأسبوع.
وتابع "بدأنا الفصل الدراسي الثاني وقمنا بعملية تعويض للطلبة بما فاتهم من الفصل الدراسي الأول، ولن ننهي العام الدراسي قبل حصول الطالب على حصته اللازمة من الفصل الدراسي الثاني".
واستدرك "نواكب تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية وسنطبق ما في مصلحة الطلاب آخذين في عين الاعتبار سلامة صحتهم".