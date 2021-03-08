الطقس: أجواء غائمة اليوم وارتفاع على درجات الحرارة غداً

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الأربعاء المقبل خماسينا ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أما الخميس، فتتأثر البلاد بمنخفض جوي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في المناطق الجبلية ومغبرا احيانا وخلال ساعات المساء والليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموجالى مائج.