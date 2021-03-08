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حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

08 آذار / مارس 2021 09:48

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الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرة مواطنين خلال مداهمات قامت بها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: تيسير حسن أبو شربك من حي أم الشرايط في البيرة، وسعيد عباس من حي الطيرة في رام الله، وفادي وشحة، ومحمد يوسف عوض الله من بلدة بيرزيت.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: محمد يوسف مزين (23 عاما)، وباسم هيثم بدوي (20 عاما) من مخيم العروب، وطارق نضال ناجي (24 عاما) من منطقة فرش الهوى بمدينة الخليل.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصعب فازع الكيلاني (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى عبيدة عطا الله العمور (17 عاما) من بلدة تقوع، ومحمد محمود الخطيب (22 عاما) من مخيم عايدة للاجئين.

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