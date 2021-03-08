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134 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى

08 آذار / مارس 2021 12:34

مستوطنون يقتحمون الأقصى
مستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة – الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر مقدسية إن شرطة الاحتلال فرضت قيود مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، ووفرت الحماية الكاملة للمستوطنين ولشخصيات أجنبية بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في أنحاء المسجد الأقصى كافة وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 84 مستوطنًا اقتحموا ساحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن 50 عنصرا من شرطة ما يسمى "حرس الحدود" اقتحموا أيضا المسجد، وقاموا بتوفير الحماية والحراسة لشخصيات أجنبية قامات بجولات استفزازية في ساحات الحرم.

وخلال الاقتحامات، أدى مستوطنون طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين.

وشهدت ساحات الأقصى ومصلياته منذ الصباح الباكر تواجداً لأهل القدس والداخل، رغم إجراءات الاحتلال وقيوده المشددة.

ودعا رئيس الهيئة الإسلامية العليا، إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى يوم الخميس المقبل، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مع مراعاة التقيد بتعليمات الصحة والسلامة العامة، نظرا لتفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أن المسجد الأقصى شهد مؤخرا تصعيدا ملحوظا في اقتحامات الجماعات اليهودية لأبوابه وساحاته ومحاولاتهم أداء طقوسهم التلمودية داخل ساحاته.

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