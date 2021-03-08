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حماس تدعو للمشاركة في أسبوع القدس العالمي

08 آذار / مارس 2021 03:53

ماهر صلاح
ماهر صلاح

وكالات-الرأي:

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إعلان هيئات وتجمعات ومراكز علمائية عن "أسبوع القدس العالمي"، في الأسبوع الأخير من شهر رجب كل عام.

وقال رئيس حركة حماس في الخارج "ماهر صلاح" في تصريح صحفي الإثنين، "إننا نبارك هذا التوجه وهذا الإعلان، وندعو الجميع من المنتمين إلى الحركة، والمنتسبين إلى مشروعها، والمؤمنين بخطها، من أفراد ومؤسسات، إلى المشاركة في الفعاليات المطروحة، والتفاعل مع حملة "أسبوع القدس العالمي"".

وعد ذلك فرصة حقيقية للتعريف بالمخاطر التي تتعرّض لها القدس، مردفًا بأنه زرع عظيم لأمل يقيني في نفوس الملايين بأن يوم تحرير القدس وفلسطين هو واقع.

وأضاف صلاح: "كما العلماء بالأمس، هم اليوم، يقودون مسيرة التغيير والتحرير وحراسة الوعي، فيجتمعون، ويعلنون "أسبوع القدس العالمي"، أسبوع الوحدة، أسبوع الترفّع عن كل الجراح لإنقاذ المدينة المقدّسة الجريحة، على أمل أن يكون تحريرها قريبًا".

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