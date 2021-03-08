وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة في غزة تتلف كمية أعلاف مخالفة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف بغزة تطلق موجة إذاعية ضمن أسبوع القدس العالمي وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو للمشاركة في أسبوع القدس العالمي وكالة الرأي الفلسطينية مصرع مواطن بحادث سير في بلدة عنبتا شرق طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية 22 وفاة و2003 إصابات جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية 35 أسيرة بسجون الاحتلال بينهم 11 أماً وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال فلسطينية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية 134 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء وبئر مياه في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطن إثر حريق بمنزله في بلدة كفر عقب
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تهنئ نساء العالم وفلسطين بمناسبة يوم المرأة العالمي

08 آذار / مارس 2021 05:13

غزة – الرأي:

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في يوم المرأة العالمي لكل النساء حول العالم عامة، ونساء فلسطين خاصة، بالتهنئة الخالصة، والتمنيات بمزيد من التقدم والرفعة والمشاركة في صناعة الخير للإنسانية.

وأكدت حماس في تصريح صحفي أن موقف الحركة ثابت من دور المرأة الأصيل على المستوى الوطني في النضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، على قدم المساواة مع الرجل، بل إنها كانت الحاضنة الدافئة لكل تضحيات الرجل كشهيد وجريح وأسير وطريد.

وحيت حماس دور المرأة الفلسطينية كأم وزوجة في الحفاظ على التماسك المجتمعي بحماية الأسرة لبنة المجتمع الأساسية وعنوان استقراره.

وأكدت حماس رؤيتها لدور المرأة في العمل الإنساني العام، فالنساء شقائق الرجال وشركاء أصليون في بناء الخير والتقدم الذي أحرزته البشرية في مسيرتها الطويلة.

وطالبت حماس بتعزيز دور المرأة في كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مستنكرة أي اضطهاد أو ظلم للمرأة على أي أساس كان، اتباعاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم "أوصيكم بالنساء خيراً".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟