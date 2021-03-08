حماس تهنئ نساء العالم وفلسطين بمناسبة يوم المرأة العالمي

غزة – الرأي:

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في يوم المرأة العالمي لكل النساء حول العالم عامة، ونساء فلسطين خاصة، بالتهنئة الخالصة، والتمنيات بمزيد من التقدم والرفعة والمشاركة في صناعة الخير للإنسانية.

وأكدت حماس في تصريح صحفي أن موقف الحركة ثابت من دور المرأة الأصيل على المستوى الوطني في النضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، على قدم المساواة مع الرجل، بل إنها كانت الحاضنة الدافئة لكل تضحيات الرجل كشهيد وجريح وأسير وطريد.

وحيت حماس دور المرأة الفلسطينية كأم وزوجة في الحفاظ على التماسك المجتمعي بحماية الأسرة لبنة المجتمع الأساسية وعنوان استقراره.

وأكدت حماس رؤيتها لدور المرأة في العمل الإنساني العام، فالنساء شقائق الرجال وشركاء أصليون في بناء الخير والتقدم الذي أحرزته البشرية في مسيرتها الطويلة.

وطالبت حماس بتعزيز دور المرأة في كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مستنكرة أي اضطهاد أو ظلم للمرأة على أي أساس كان، اتباعاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم "أوصيكم بالنساء خيراً".