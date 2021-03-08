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الأوقاف في غزة تعلن عن مسابقة لحفظ سورة الإسراء

08 آذار / مارس 2021 06:11

إعلان الوزارة بشأن المسابقة
إعلان الوزارة بشأن المسابقة

غزة- الرأي:

أعلنت الإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف في قطاع غزة عن إطلاق مسابقة لحفظ سورة الإسراء للجمهور في إطار فعاليات الأسبوع العالمي لنصرة القدس.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق هذه المسابقة يأتي ضمن فعاليات الأسبوع الذي تنظمه بمشاركة مجموعة من المؤسسات المحلية والعالمية نصرةً للمدينة المقدسة.

وقالت في بيان لها: "تم رصد جوائز نقدية بقيمة 50 شيكل لعدد خمسين فائزاً من جميع محافظات قطاع غزة من كلا الجنسين".

وأشارت إلى أن التسجيل في المسابقة يبدأ يوم الأحد الموافق 2021/3/7م وينتهي يوم الاثنين الموافق 2021/3/15م.

وبينت أنه سيتم الشروع في اختبار المشاركين بالمسابقة في مقرات مديريات الأوقاف في محافظات قطاع غزة الخمس.

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