نزار عياش لـ"الرأي": قرار بعودة الصيادين للعمل في بحر غزة

غزة- الرأي:

كشف نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش اليوم الاثنين، عن وجود قرار من السلطات المعنية يسمح بعود الصيادين للعمل في بحر قطاع غزة.

وبين "عياش" في حديثه لوكالة الرأي، أنه تقرر عودة الصيادين إلى عملهم ابتداءً من الساعة الثالثة فجر غدٍ الثلاثاء، بعد تعليقه جراء حادثة استشهاد الصيادين.

وأوضح أن لجنة التحقيق في استشهاد الصيادين الثلاثة من عائلة اللحام، تواصل أعمالها من أجل التوصل إلى ملابسات الأمر، مؤكداً وجود تطورات في الملف.

وقال: "ننتظر أن تعلن الجهات الحكومية نتائج تلك التحقيقات بشأن الانفجار الذي استهدف قارب الصيادين".

ولفت إلى أن الصيادين يعملون حالياً على مسافة 6 ميل بحري بالمنطقة الواقعة بين غزة والشمال، و12 ميلاً في الجهة الجنوبية.