شركة الكهرباء تعلن فصل بعض الخطوط بسبب أعمال صيانة

غزة- الرأي:

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية بصدد إجراء اصلاحات وأعمال ضرورية على شبكة الكهرباء المغذية للقطاع.

وبينت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، أن تلك الإصلاحات تطلب فصل بعض الخطوط وفق الآتي:

فصل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة يوم غد الثلاثاء الموافق 9 مارس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهراً .

فصل خط F8 المغذي لمحافظة خانيونس يوم الأربعاء الموافق 10مارس من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساء من نفس اليوم .

وبشأن خط البحر المتعطل منذ يوم السبت 27 فبراير، أكدت الشركة أنها تبذل جهوداً كبيرة واتصالات مكثفة إلى جانب سلطة الطاقة من أجل ضمان عودته بأسرع وقت ممكن.

وبينت أن تعطل ذلك الخط خارج حدود القطاع وهناك مساعي جادة بهذا الخصوص، لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.