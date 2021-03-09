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ارتفاع على درحات الحرارة اليوم وغداً ومنخفض جوي الخميس

09 آذار / مارس 2021 08:11

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداً الى بارد نسبي خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الأربعاء خماسينياً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر يوم الخميس المقبل بمنخفض جوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً في المناطق الجبلية ومغبراً أحياناً، وخلال ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما الجمعة، فيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام والجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وبارداً في بقية المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء ويستقر الجو خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات.

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