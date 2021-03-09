وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة.. إنجازاتٌ تتحدث عن نفسها رغم عقبات الحصار وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي يفوز على إيفرتون في الدوري الإنكليزي وكالة الرأي الفلسطينية عودة لابورتا تحرم ريال مدريد من صفقة كبرى! وكالة الرأي الفلسطينية باريس يرسم خطة التعامل مع غدر مبابي وكالة الرأي الفلسطينية أضرار زيادة كالسيوم الدم.. تكوين حصوات الكلى والإصابة بالخرف وكالة الرأي الفلسطينية 6 طرق طبيعية لعلاج تعرق اليدين والقدمين.. منها ماء الورد وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الزنك للجلد والبشرة.. يساعد فى علاج حب الشباب والصدفية وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق لعلاجات منزلية تساعد في تخفيف أعراض التهاب الحنجرة وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف "إعصار فضائي" ضرب الأرض وكالة الرأي الفلسطينية الصحة في رام الله :الوضع الوبائي شديد الخطورة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اعتقال تسعة مواطنين في الضفة

09 آذار / مارس 2021 08:51

الخليل - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية من الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: هاني شاكر الفاخوري، وعدي حميدان الشرباتي (26عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال فتشت منزل المواطن سراج الفاخوري، وعدة منازل في مدينة الخليل.

كما اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بلدتي السيلة الحارثية وعرابة في جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد منير طحاينة، من السيلة الحارثية، وصالح صبري الشمالي من عرابة، بعد أن داهمت منزليهما.

وفي السياق ذاته، اعتقلت شرطة الاحتلال الشابين داود حسام متعب طحاينة، ومحمد عمر نجيب العمري من بلدة السيلة الحارثية، أثناء تواجدهما في مكان عملهما بأراضي الـ48.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: حسام فرعون، ونزار بصة من بلدة العيزرية، وخميس بحر من بلدة أبوديس، بعد ان داهمت منازلهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟