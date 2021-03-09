اعتقال تسعة مواطنين في الضفة

الخليل - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية من الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: هاني شاكر الفاخوري، وعدي حميدان الشرباتي (26عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال فتشت منزل المواطن سراج الفاخوري، وعدة منازل في مدينة الخليل.

كما اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بلدتي السيلة الحارثية وعرابة في جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد منير طحاينة، من السيلة الحارثية، وصالح صبري الشمالي من عرابة، بعد أن داهمت منزليهما.

وفي السياق ذاته، اعتقلت شرطة الاحتلال الشابين داود حسام متعب طحاينة، ومحمد عمر نجيب العمري من بلدة السيلة الحارثية، أثناء تواجدهما في مكان عملهما بأراضي الـ48.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: حسام فرعون، ونزار بصة من بلدة العيزرية، وخميس بحر من بلدة أبوديس، بعد ان داهمت منازلهم.