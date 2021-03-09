4 طرق لعلاجات منزلية تساعد في تخفيف أعراض التهاب الحنجرة

التهاب الحنجرة هو حالة الحلق التي تسبب التهاب الحبال الصوتية الموجودة داخل الحنجرة، بسبب الإفراط في استخدام الصوت والتهيج والالتهابات، وهي في الأساس طيات من الغشاء المخاطي حول العضلات والغضاريف بشكل عام.

حيث تفتح الحبال الصوتية وتغلق بسلاسة، مما يؤدي إلى ظهور الأصوات بمساعدة حركتها واهتزازها ومع ذلك، يمكن أن تلتهب الأحبال الصوتية أو تتهيج، يؤدي هذا إلى التهاب الحبال الصوتية، مما يجعل الأصوات الصادرة عن مرور الهواء من خلالها سيئا ويصبح صوتك أجشًا، وتكشف دراسة للدكتور إم إن شانكار في مستشفى ستانلي الهندى، بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في التعامل مع هذه الحالة، ووفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

اشرب الماء الساخن

يعد شرب الماء الساخن أحد أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا وأفضلها لعلاج التهاب الحنجرة، ينصح بشرب الماء الدافئ أو الساخن فقط بدلاً من الماء البارد كلما شعرت بالعطش، يمكن أن يكون شرب الماء الساخن أيضًا مهدئًا ويقلل من العديد من أعراض التهاب الحنجرة مثل التهاب الحلق وبحة الصوت.

استخدم المرطب

يصبح استخدام المرطب في غرفتك ضروريًا لمنع أي مشاكل في الجهاز التنفسي، من المفيد وضع مرطب في غرفتك لتحسين صحتك وبشرتك أيضًا هذا يمكن أن يبقيك دافئًا ورطبًا وآمنًا من أي مشاكل صحية غير ضرورية، إنها طريقة جيدة لعلاج التهاب الحنجرة، تساعد أجهزة ترطيب الهواء على إضافة الرطوبة إلى الهواء، مما قد يكون مفيدًا أيضًا لحلقك يمكن أن يمنع المزيد من الرطوبة في الهواء مشاكل الجهاز التنفسي الأخرى أيضًا.

اشرب كمية كافية من السوائل

يجب على المرء أن يشرب كمية كافية من السوائل كعلاج منزلي لالتهاب الحنجرة ومع ذلك، يجب أن تكون المشروبات ساخنة وليست باردة على الإطلاق، مثل شاي الأعشاب عليك أن تحافظ على حلقك رطبًا وجسمك رطبًا لتهدئته، تجنب أيضًا تناول الكحوليات والكافيين.

تجنب التدخين والأبخرة الأخرى

تدخين السجائر هو أحد أسباب التهاب الحنجرة، لذلك يجب تجنبه قدر الإمكان في الواقع، حتى الكحول يجب تناوله بكميات معتدلة، يجب أيضًا تجنب استنشاق الأبخرة الكيميائية والمواد السامة الأخرى كعلاج طبيعي لهذه الحالة.