6 طرق طبيعية لعلاج تعرق اليدين والقدمين.. منها ماء الورد

اقترب موسم الصيف، وفيه يكون تعرق اليدين والقدمين مشكلة شائعة لدى الناس، حيث يسبب التعرق المفرط وغير الضروري مشكلة كبيرة في المواقف الاجتماعية، وبعضه يكون أحيانًا أحد أعراض حالة مرضية كامنة.



ويكشف تقرير علمى بعض الطرق الطبيعية للتخلص من تعرق اليدين والقدمين، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



إليك 6 طرق طبيعية لعلاج تعرق اليدين والقدمين

صودا الخبز

تعد صودا الخبز من أفضل العلاجات المنزلية لعلاج تعرق اليدين والقدمين، إنه علاج سريع وبأسعار معقولة لطريقة غير مكلفة لتقليل تعرق اليدين، تحتوي كل أسرة تقريبًا على علبة بها صودا الخبز في مطبخها أو حمامها، إن فعالية صودا الخبز في تنظيف الأسنان وتبييضها معروفة تمامًا، ولكن قد لا يدرك المرء أن صودا الخبز تعمل كمضاد للعرق ومزيل للعرق أيضًا.

خل حمض التفاح

إذا كنت تعاني من حالة فرط التعرق، يمكن لخل التفاح أيضًا التحكم في التعرق في راحة يدك وقدميك عن طريق موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في جسمك، يمكنك مسح راحة يدك بخل التفاح، دعها تبقى طوال الليل للحصول على نتيجة أكثر إيجابية.

ليمون

يمكن استخدام الليمون بعدة طرق للتحكم في مشكلة تعرق اليدين والقدمين، استخدم قشور الليمون والبرتقال لتجفيف المنطقة المصابة، بعد أن تصبح قاسية وهشة، انثر بعض المسحوق عليها، امزج عصير الليمون بالملح وافركه على يديك اشطفيه بعد أن يجف.

ماء الورد

ماء الورد هو أيضًا علاج منزلي يمكن أن يساعد في التخلص من تعرق اليدين، يجب أن تحاول استخدام ماء الورد النقي من السوق أو صنع ماء الورد الخاص بك عن طريق غلي بتلات الورد في الماء وتصفيتها.

أكياس الشاي

تحتوي أكياس الشاي على خصائص مضادة للعرق تساعد في التخلص من تعرق اليدين، عليك فقط ترطيب أكياس الشاي الأسود لهذا الغرض والاحتفاظ بها في يديك المتعرقة لمدة 5-10 دقائق يوميًا، يمكنك أيضًا استخدامه لشطف أو مسح يديك وقدميك المتعرقة لعلاج التعرق.

بودرة التلك

بودرة التلك هي طريقة طبيعية أخرى لعلاج تعرق اليدين والقدمين، يعمل بنفس الطريقة للتعرق المفرط حيث يساعد في الحفاظ على بشرتك جافة، فقط قم برش القليل من المسحوق على راحة يدك وقدميك، ستلاحظ تحسنًا في غضون دقائق قليلة، حاولي استخدام بودرة التلك غير المعطرة لأنها أفضل وآمنة وطبيعية أكثر.