أضرار زيادة كالسيوم الدم.. تكوين حصوات الكلى والإصابة بالخرف

من المعروف أن استهلاك أى شيء زائد على الحد يمكن أن يضر بصحتنا، والكالسيوم من العناصر الغذائية الهامة اللازمة لعمل الجسم بشكل صحى وهو مهم جدًا للحفاظ على صحة العظام والقلب والأسنان كما أنه يعزز عمل الأعصاب والعضلات، ونقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل هشاشة العظام، ولكن فى نفس الوقت يمكن أن تضر كمية الكالسيوم الزائدة بصحة الجسم.

عوامل زيادة نسبة الكالسيوم فى الدم:

1- عدم تناول كمية كافية من الماء.

2- الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالكالسيوم

3- فرط نشاط الغدة الدرقية.

- أعراض فرط كالسيوم الدم:

1- الشعور بالتعب

2- تشنجات العضلات

3- آلام العظام

4- الغثيان

5- الإمساك

6- العطش الشديد.

- أضرار ناتجة عن ارتفاع مستويات الكالسيوم فى الدم:

يمكن أن يؤدى فرط كالسيوم الدم إلى تكوين حصوات الكلى والإصابة بالفشل الكلوى والخرف والارتباك وهشاشة العظام ومشاكل فى القلب، وقد يؤدى ارتفاعه الشديد إلى الدخول فى غيبوبة أحيانًا، ولتفادى حدوث أى مضاعفات يجب الاعتدال بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia"، فإن هناك قائمة بخمسة أطعمة غنية بالكالسيوم يجب عدم الإفراط بتناولها:

1- الجبن

الجبن مصدر ممتاز للكالسيوم، لكن الإفراط بتناولها يمكن أن يؤدى إلى زيادة الوزن ومشاكل أخرى.

2- السبانخ

لا شك أن الخضر الورقية جزء مهم من نظامنا الغذائى اليومى، ولكن وجود مركبات مثل الأكسالات فىالسبانخ يمكن أن تؤدى إلى حصوات الكلى عند تناولها بكميات زائدة.

3- المكسرات

المكسرات مصدر جيد للكالسيوم والدهون الصحية، لكن الإفراط فيها يمكن أن يضيف سعرات حرارية إلى نظامك الغذائى وفرط كالسيوم الدم.

4- الفاصوليا

الفاصوليا الخضراء هى مصدر جيد للكالسيوم والألياف والبروتين، ولكن يجب تناولها باعتدال لأنها تويد الدهون فى منطقة البطن.

5- حليب الصويا

يحظى حليب الصويا بشعبية كبيرة بين النباتيين وهو مصدر غنى بالكالسيوم، ولكن الإفراط فيه على المدى الطويل قد يؤدى إلى مشاكل متعلقة بالخصوبة.