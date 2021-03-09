45 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

القدس المحتلة- الرأي:

اقتحم 45 مستوطناً، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاتها، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.