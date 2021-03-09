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حماس: متجهون لتشكيل كتلة وطنية مقاومة للاحتلال و"أوسلو"

09 آذار / مارس 2021 04:13

حسام بدران
حسام بدران

الدوحة - الرأي

قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، إن حركته تتجه لتشكيل كتلة وطنية مقاومة للاحتلال واتفاقية "أوسلو" لخوض الانتخابات.

وأوضح بدران خلال لقاء إلكتروني مع عدد من الباحثين والإعلاميين العرب حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، أنه في حال لم تتمكن الحركة من ذلك، "فستكون مستعدة للذهاب إلى كتلة واحدة من حماس".

وأشار إلى أن الانتخابات الفلسطينية تمثل فرصة معقولة لإحداث تغيير، لافتا أن الشعب الفلسطيني يضم في صفوفه مستقلين ومجتمعًا مدنيًا ونقابات ومؤسسات مختلفة.

وذكر أن حركة حماس منفتحة في علاقاتها الوطنية على كل مكونات الشعب الفلسطيني، مهما كانت خلفيتها الفكرية والسياسية.

في السياق، ذكر "بدران" أن الاحتلال الإسرائيلي غير معني بالانتخابات من حيث المبدأ، والانقسام هو فائدة له.

وأضاف "إن حركة حماس مستعدة لدفع ثمن مشاركتها في الانتخابات"، مشيرًا إلى أن هناك حملة اعتقالات إسرائيلية ضد عناصرها في الضفة الغربية المحتلة".

وشدد على ضرورة قبول الجميع بنتائج الانتخابات سواء بالفوز أو الخسارة.

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