اللجنة الاقتصادية بـ"التشريعي" تناقش ملف إدارة الكهرباء

غزة- الرأي:

ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات، منها إدارة الكهرباء والتسهيلات المقدمة للمواطنين من قبل شركة الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة الاقتصادية في المجلس بمدينة غزة، بحضور رئيسها عاطف عدوان، وأعضائها النائب سالم سلامة، والنائب يوسف الشرافي، والنائب جميلة الشنطي.

وبحثت اللجنة أيضًا بقعة الزيت النفطي التي تتقرب من سواحل قطاع غزة، مشيرة إلى ما تشكّله من خطورة كبيرة على الشواطئ الفلسطينية، وعلى الحياة البحرية، كما تمثل حرمانًا للمواطنين من الاصطياف على شاطئ البحر.

وأكّدت أنّها تتابع مشكلة بقعة الزيت النفطية مع الجهات المعنية كافة، وتعمل على أن يبقى شاطئ قطاع غزة نظيفًا، كما ناقشت اللجنة العديد من شكاوى المواطنين التي وردتها؛ من أجل العمل على حلّها مع الجهات ذات العلاقة.