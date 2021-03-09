وزارة السياحة تبدأ بالمرحلة الثانية من أرشفة البيوت الأثرية

غزة- الرأي:

أكدت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة أنها بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حصر وأرشفة كافة المباني الأثرية داخل البلدة القديمة بمدينة غزة وذلك لاعتمادها بشكل رسمي في صحيفة الوقائع الحكومية .

وقالت الوزارة في بيان لها إن طاقم من المهندسين المعمارين والفنيين لديها قاموا بزيارة العشرات من المنازل المصنفة أثرية في منطقة غزة القديمة بهدف الاطلاع على أوضاعها الحالية.

وبينت أنه سيتم حديث البيانات الخاصة بتلك المنازل، وتصنيفها حسب الحقبة التاريخية، وذلك بهدف توثيق كل ما يتعلق بهذه البيوت الأثرية وإدراجها ضمن الكشوفات الرسمية.

وأشارت إلى أنها أعدت استمارة مسح ميداني لهذا الغرض بحيث تشمل كافة المعلومات عن كل مبنى، والتي تتنوع ما بين منازل أثرية، ومساجد وكنائس وأسواق ومحلات تجارية وقصور ومقابر وأسبطة وحمامات ومدارس.

وحذرت المواطنين من التصرف في هذه المنازل سواء بالبيع أو الشراء أو الترميم والهدم دون الرجوع الى الوزارة حيث تعتبر هذه المنازل إرث حضاري وتاريخي لا يجوز العبث به حسب الأهواء الشخصية .

من جانبه أشاد وكيل الوزارة د. إبراهيم جابر، بالفرق الميدانية والجهود التي قامت بها خلال العمل بالمشروع في مراحله الأولى، والتي أظهرت قدرة عالية على التعامل مع التحديات التي واجهتها.

وذكر أن هناك صعوبات سواء على صعيد دخول البيوت الأثرية المهجورة والمغلقة، أو على صعيد عدم تعاون بعض أصحاب البيوت الذين ليس لديهم وعي بأهمية مشروع الأرشفة والتوثيق كمرحلة أولى لأي عملية حفاظ مستقبلية.