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الاحتلال يخطر بهدم 10 منشآت في قرية الجيب في القدس

09 آذار / مارس 2021 06:42

هدم منشأت فلسطينية من قبل الاحنلال في وقت سابق
هدم منشأت فلسطينية من قبل الاحنلال في وقت سابق

فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم 10 منشآت فلسطينية في قرية الجيب، شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت مباني الأهالي بمحاذاة جدار الفصل العنصري وسط قرية الجيب، وصورتها والصقت 10 إخطارات هدم عليها.

وذكرت أن من بين تلك المنشآن منازل ومخازن وقاعة أفراح تعود للأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي شكري أبو دية، فيما تعود المباني لعائلات "أبو حمود، وأبو دية، وزعل".

وكانت قوات الاحتلال قد اخطرت اليوم، بهدم غرفة زراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، تعود للمواطن أحمد محمد عوض الله.

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