وكالة الرأي الفلسطينية إصابات إثر اقتحام الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تبدأ بالمرحلة الثانية من أرشفة البيوت الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بـ"التشريعي" تناقش ملف إدارة الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية حماس: متجهون لتشكيل كتلة وطنية مقاومة للاحتلال و"أوسلو" وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الاستثمار : تمويل 17 مشروعاً بقيمة 128 الف دولار وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تشرع بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالدفيئات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تكّرم صاحب أقدم مكتبة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال ينقذ حياة طفل تعرض للاختناق وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المستشفيات يطلع على احتياجات مستشفى الصداقة التركي وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ زيارات ميدانية لمزارع الدجاج اللاحم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إغلاق مكاتب رؤساء مناطق "أونروا" في قطاع غزة

09 آذار / مارس 2021 08:48

مقر أونروا الرئيس في قطاع غزة
مقر أونروا الرئيس في قطاع غزة

غزة- الرأي:

أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع مكاتب رؤساء المناطق بالمحافظات الخمس لقطاع غزة يوم غد الأربعاء، وليوم واحد.

وأكدت اللجنة أن الرسالة تعبيراً عن موقفها الرافض لنظام توزيع السلة الغذائية الموحدة لما يُلحق ذلك من ظلم وإجحاف بحق مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين المصنفين "أشد فقراً" وفقاً للبحث الاجتماعي الذي قامت به الوكالة.

وشكرت المفوض العام "أونروا"، لسرعة الاستجابة لطلبهم بالحضور لقطاع غزة، داعيًا إياه للوقوف عند مسئولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف التدهور الحاصل في أوضاع اللاجئين في القطاع.

وطالبت بوقف العمل بنظام السلة الغذائية الموحدة وتحسينها كماً ونوعاً ومعالجة الإشكاليات كافة التي يعاني منها اللاجئون في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور نتيجة الحصار والإغلاق والفقر والجوع والبطالة.

ودعت إدارة "أونروا"، بإيجاد حلول عملية ترفع المعاناة عن كاهل مجتمع اللاجئين والحفاظ على الخدمات التي تقدمها "أونروا" لتظل تقوم بالمسؤوليات المنوطة بها حتي تطبيق القرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها نتيجة جرائم الاحتلال على شعبنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟