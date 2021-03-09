إغلاق مكاتب رؤساء مناطق "أونروا" في قطاع غزة

غزة- الرأي:

أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع مكاتب رؤساء المناطق بالمحافظات الخمس لقطاع غزة يوم غد الأربعاء، وليوم واحد.

وأكدت اللجنة أن الرسالة تعبيراً عن موقفها الرافض لنظام توزيع السلة الغذائية الموحدة لما يُلحق ذلك من ظلم وإجحاف بحق مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين المصنفين "أشد فقراً" وفقاً للبحث الاجتماعي الذي قامت به الوكالة.

وشكرت المفوض العام "أونروا"، لسرعة الاستجابة لطلبهم بالحضور لقطاع غزة، داعيًا إياه للوقوف عند مسئولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف التدهور الحاصل في أوضاع اللاجئين في القطاع.

وطالبت بوقف العمل بنظام السلة الغذائية الموحدة وتحسينها كماً ونوعاً ومعالجة الإشكاليات كافة التي يعاني منها اللاجئون في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور نتيجة الحصار والإغلاق والفقر والجوع والبطالة.

ودعت إدارة "أونروا"، بإيجاد حلول عملية ترفع المعاناة عن كاهل مجتمع اللاجئين والحفاظ على الخدمات التي تقدمها "أونروا" لتظل تقوم بالمسؤوليات المنوطة بها حتي تطبيق القرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها نتيجة جرائم الاحتلال على شعبنا.