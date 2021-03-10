الطقس: أجواء خماسينية حارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، خماسينا جافا ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم غد الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في المناطق الجبلية ومغبرا أحيانا وعاصفا، وخلال ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام والجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وباردا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء ويستقر الجو خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر:

شدة سرعة الرياح التي قد تصل في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة، ومن تشكل السيول في