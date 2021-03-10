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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من بيت لحم وجنين

10 آذار / مارس 2021 09:04

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الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين خلال مداهمات في بيت لحم وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت، الأسير المحرر محمد ممدوح صلاح (20 عاما)، من بلدة الخضر، وعصام حسين ديرية (22 عاما)، وإياد أحمد طقاطقة (20 عاما) وكلاهما من بلدة بيت فجار، ومالك علان (28 عاما)، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة مواطنين من مدينة جنين وبلدتي السيلة الحارثية واليامون، وداهمت منازل في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وذكرت المصادر أن الاحتلال اعتقل الشاب أمير الكرام من مدينة جنين، فيما تم اعتقال الشابين عز الدين يوسف فريحات من اليامون، ومعتصم فايز جرادات من السيلة الحارثية، وذلك بعد اقتحام المدينة والبلدتين ومداهمة منازل ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، داهمت قوات الاحتلال منازل تعود لعائلة سرجون، ومنير عثمان موسى، وفتشتها وحطمت مقتنياتها، واحتجزت الشاب نظمي عثمان موسى واستجوبته.

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