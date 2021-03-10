توغل لجرافات الاحتلال شرق غزة وإطلاق نار على الصيادين

توغلت جرافات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، لمسافة محدودة، في أراضي المواطنين الزراعية شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن ٩ جرافات إسرائيلية توغلت شرقي الشجاعية؛ انطلاقًا من موقع "ملكة" العسكري؛ لمسافة تقدر بنحو ٥٠ مترًا، وشرعت بأعمال تجريف في المنطقة المحاذية للسياج الأمني.

وفي سياق متصل أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، النار وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.

وقامت زوارق الاحتلال الحربية بإطلاق النار وفتح خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ستة أميال بحرية قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار في مركب واحد على الأقل.