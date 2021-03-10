وكالة الرأي الفلسطينية النيابة و محكمة بداية غزة يؤكدان على تيسير خدمات المواطنين العدلية وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الوسطى ومحكمة البداية يؤكدان على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وكالة الرأي الفلسطينية التدخل وحفظ النظام شمال غزة تُنفذ 128 مهمة في فبراير وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس دورة إعداد وتطوير أداء المرشد وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2778) الأربعاء 10/3/2021 وكالة الرأي الفلسطينية توغل لجرافات الاحتلال شرق غزة وإطلاق نار على الصيادين وكالة الرأي الفلسطينية جيرارد: جماهير ليفربول لا ترغب في تعييني بدلا من كلوب وكالة الرأي الفلسطينية ثنائية هالاند تقود دورتموند لعبور أشبيلية إلى دور الثمانية وكالة الرأي الفلسطينية بورتو بعشرة لاعبين يصعق يوفنتوس ويبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

توغل لجرافات الاحتلال شرق غزة وإطلاق نار على الصيادين

10 آذار / مارس 2021 09:34

توغلت جرافات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، لمسافة محدودة، في أراضي المواطنين الزراعية شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن ٩ جرافات إسرائيلية توغلت شرقي الشجاعية؛ انطلاقًا من موقع "ملكة" العسكري؛ لمسافة تقدر بنحو ٥٠ مترًا، وشرعت بأعمال تجريف في المنطقة المحاذية للسياج الأمني.

وفي سياق متصل أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، النار وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة.

وقامت زوارق الاحتلال الحربية بإطلاق النار وفتح خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ستة أميال بحرية قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار في مركب واحد على الأقل.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟