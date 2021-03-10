الاحتلال يفرج عن النائب أبو طير بعد اعتقاله ادارياً 11 شهراً

غزة- الرأي

أفرجت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء ، عن النائب في كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية محمد محمود حسن أبو طير(69عاماً)، بعد 11 شهراً في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال .

وكانت قوات الاحتلال قامت بتاريخ 13/4/2020 بمداهمة منزله بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، حيث يقيم هناك منذ إبعاده عن القدس قبل 10 سنوات وإعادة اعتقاله ونقله إلى عوفر، ولم يمض 6 شهور من الإفراج عنه من آخر اعتقال، أمضى خلاله 6 أشهر في الاعتقال الإداري وبعد أيام حول إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور ، وحين قاربت على الانتهاء جددت له لمرة ثانية ثم لمرة ثالثة ، واليوم أطلقت سراحه بعد اعتقال إداري استمر 11 شهراً.



يذكر أن النائب أبو طير امضى ما يزيد عن 35 عاماً من عمره متنقلاً بين سجون الاحتلال.