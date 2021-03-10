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الإعلام العبرية: "نتنياهو" يزور أبو ظبي غدًا الخميس

10 آذار / مارس 2021 05:23

نتياهو والامارات
نتياهو والامارات

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة، غدًا الخميس.
 
وأشارت، إلى أن "نتنياهو" سيلتقي خلال زيارته مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، لساعات فقط، وأنّ اللقاءات ستكون في مطار أبو ظبي، فيما لم يعلن مكتب "نتنياهو" رسميًا عن الزيارة، التي تأتي قبل انتخابات الكنيست بـ10 أيّام.
 
ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي وقع الاحتلال اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي السابق، "دونالد ترامب".

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