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عوض الله يبارك للسنوار فوزه برئاسة حماس بغزة

10 آذار / مارس 2021 06:17

عوض الله يبارك للسنوار فوزه برئاسة حماس بغزة
عوض الله يبارك للسنوار فوزه برئاسة حماس بغزة

غزة – الرأي:

بارك نزار عوض الله عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الخميس ليحيى السنوار فوزه بانتخابات رئاسة الحركة في قطاع غزة، مؤكّدًا وقوفه معه وإلى جواره في كل موقع وموقف.

وهنّأ عوض الله، حركة "حماس" لاستجابتها للعملية الشورية والتظاهرة الانتخابية التي تواصلت خلال الأيام والأسابيع الماضية والتي تفتخر بها حركة حماس في تطبيق الشورى لاختيار قياداتها وأخذ قراراتها.

وقال "أبارك للأخ أبو إبراهيم يحيى السنوار ثقة إخوانه باختياره لحمل راية الحركة للدورة القادمة وقد كان نِعم القائد في حمل الراية للدورة السابقة وتقدم بها لتحقيق أهدافها"، داعيًا له ولقيادة الحركة بالتوفيق.

وأكّد عضو المكتب السياسي لحماس وقوفه مع السنوار وقيادة الحركة "في كل موقع وموقف لتحقيق أهداف مشروعنا وحركتنا"، شاكرًا الإخوة الذين أعطوه أصواتهم وثقتهم خلال الانتخابات، ومعلنًا جاهزيته للتواجد في أي موقع تختاره قيادة الحركة.

وأضاف "أدعو جميع الإخوة الذين شاركوا في العملية الانتخابية ومنحوا ثقتهم للأخ أبو إبراهيم (السنوار) أو الأخ أبو عبيدة (عوض الله) وجميع أبناء الحركة بأن يعملوا ويكونوا صفاً واحداً إخوة متحابين لرفعة راية حركتا ودعوتنا، ومواجهة التحديات التي تواجهها حركة حماس".

وأعلنت حركة "حماس" رسميًا مساء الأربعاء فوز يحيى السنوار برئاسة المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة لدورة ثانية.

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