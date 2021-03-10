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أول تصريحات للسنوار عقب فوزه برئاسة حماس بغزة

10 آذار / مارس 2021 08:44

غزة – الرأي:

ق️ال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بغزة، يحيى السنوار في أول تصريحات له عقب فوزه في انتخابات الحركة "نقول لشعبنا الفلسطيني سنكون خدمكم وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافكم الوطنية الكبرى بالتحرير والعودة، وتحقيق الوحدة والشراكة والدفاع عن حقوق شعبنا لينال حياة حرة كريمة".

وتابع السنوار "نعد أسرانا أننا لن نألوا جهدا في عملية تحريركم ونأمل أن تكون عاجلة قريبة ونعد حرائرنا في السجون أننا نحمل همكن ونسعى لتحريركن وسنكون على موعد قريب مع الحرىة".

وأضاف "نؤكد لأهلنا في الضفة سنقف بكل ما أوتينا من قوة لوقف تغول الاحتلال على أراضيهم في عمليات الاستيطان والتهويد والقهر، ونعد أبطال الأقصى والقدس أننا سنكون معهم وسندافع عنهم ولن نبخل بأي شيئ للوقوف إلى جانبهم".

وقال السنوار "نؤكد لأهلنا في غزة الذين كابدوا الحصار والفقر والبطالة وكل أنواع الظلم في السنوات القليلة القادمة، بأننا سنكون أقرب إلى آلامهم ولن ننام الليل ولن نغفو في النهار حتى نحقق لكم حياة كريمة حرة حتى نواصل معا مسيرة التحرير والعودة".

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