فلسطين تتأثر بمنخفض جوي سريع وقوي

رام الله - الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في المناطق الجبلية ومغبرًا أحيانًا وعاصفا وخلال ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم وبارداً وعاصفا خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام والجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وباردا في بقية المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء ويستقر الجو خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة، وتشكل السيول في بعض الاودية المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات.