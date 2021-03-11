إصابة ثلاثة مواطنين في بيت لحم واعتقال أربعة في الخليل

الضفة المحتلة- الرأي:

أصيب اليوم الخميس، ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة مواطنين من بلدتي دورا وبيت أولا شمال شرق الخليل، بينهم شقيقتان.