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عائلة اللحام: راضون عن نتائج التحقيقات بشأن استشهاد أبنائنا

11 آذار / مارس 2021 04:32

لحظة انفجار قارب الصيد الذي كان يقل شهداء عائلة اللحام
لحظة انفجار قارب الصيد الذي كان يقل شهداء عائلة اللحام

غزة- الرأي:

أكد والد الشهيد يحيى اللحام، أحد الصيادين الثلاثة الذي استشهدوا في بحر قطاع غزة مؤخراً، أن عائلته راضية عن نتائج تحقيقات وزارة الداخلية بشأن الحادث الذي تعرض له أبنائها.

وقال الولد مصطفى اللحام، في مقابلة صحفية اليوم الخميس، "العائلة راضية عن مؤتمر وزارة الداخلية وما عرضته الوزارة من حقائق حول استشهاد أبنائنا، وقد أجملوا كل النقاط".

وناشد "اللحام" في حديثه جميع المعنيين والمؤسسات من أجل الوقوف إلى جانب أسر الشهداء وأطفالهم الأيتام، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قد حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الصيادين الثلاثة من عائلة اللحام في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي.

وبينت أن تحقيقاتها أثبت أن استشهاد الصيادين الثلاثة (محمد حجازي اللحام، وزكريا حجازي اللحام، ويحيى مصطفى اللحام) كان بسب عبوة شديدة الانفجار مُثبتة على حوّامة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال علقت في شباكهم وانفجرت أثناء استخراجهم للشباك.

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