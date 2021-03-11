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سرايا القدس تنعى الصيادين الثلاثة وتتوعد الاحتلال بالرد

11 آذار / مارس 2021 05:33

عناصر من سرايا القدس في قطاع غزة
عناصر من سرايا القدس في قطاع غزة

غزة- الرأي:

نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهداء الصيادين الثلاثة من عائلة اللحام، الذين قضوا جراء انفجار عبوة ناسفة للاحتلال في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة مؤخراً.

وقالت السرايا في بيان صحفي لها اليوم الخميس، "إن العدو بهذه الجريمة قد ارتكب حماقةً سيلقى عليها رداً أكيداً من المقاومة الفلسطينية".

وشددت على أن المقاومة الفلسطينية ستحافظ على قواعد الاشتباك التي رسختها مع الاحتلال ولن تسمح بتغييرها.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قد حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الصيادين الثلاثة من عائلة اللحام في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي.

وبينت أن تحقيقاتها أثبت أن استشهاد الصيادين الثلاثة (محمد حجازي اللحام، وزكريا حجازي اللحام، ويحيى مصطفى اللحام) كان بسب عبوة شديدة الانفجار مُثبتة على حوّامة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال علقت في شباكهم وانفجرت أثناء استخراجهم للشباك.

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