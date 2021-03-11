"نتنياهو" يلغي زيارته للإمارات بعد رفض الأردن عبوره من أجوائها

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامن نتنياهو" أنه ألغى زيارته التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى دولة الإمارات.

وذكر "نتنياهو" عبر تويتر أن سبب الإلغاء يعود لما وصفها بـ"صعوبات" في تنسيق مرور رحلته عبر أجواء الأردن، بعد المنع الإسرائيلي زيارة ولي العهد الأردني للمسجد الأقصى.

وداعى أنه اتفق مع ولي عهد الإمارات على تنسيق موعد آخر للرحلة، فيما لم يصدر عن السلطات الأردنية أي تعقيب حول الأمر.

ونوه "نتنياهو" إلى أنه كان حريصاً على هذه الزيارة التي ألغيت سابقا لأسباب تتعلق بجائحة "كورونا"، وذلك من أجل دعم حظوظه في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

في ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سعودي نفيه ما أوردته قناة إسرائيلية بشأن التوجه لعقد لقاء بين "نتنياهو" وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الإمارات.